ضحايا إثر تفجير انتحاري استهدف مسجد في باكستان

قضى أكثر من 12 شخص وأصيب آخرين، إثر تفجير انتحاري استهدف مسجد في جنوب غرب باكستان أمس الجمعة.



ووفقاً لصحيفة “إكسبريس تريبيون” الباكستانية، فإن التفجير استهدف مسجد دار العلوم أثناء أداء صلاة المغرب، ما أودى بحياة 15 شخص على الأقل، بينهم إمام المسجد المذكور وإصابة 19 آخرين.



ولفت الموقع إلى أن التفجير المذكور وقع في إحدى ضواحي كويتا، كبرى مدن إقليم بلوشستان، وهي منطقة مكتظة بالسكان، فضلاً عن أن المسجد كان يحوي حوالي الـ 60 شخصاً أثناء الهجوم.



بدوره، وزير داخلية حكومة الإقليم ضياء الله لانغو، قال: إن “التحقيقات التي أجراها خبراء المتفجرات أفادت بأن انتحارياً نفذ الهجوم”.



وكانت وسائل إعلام مختلفة قد نشرت صور تُظهر آثار الانفجار والحطام والزجاج المتناثر على الأرض في مكان الحادث.



تجدر الإشارة إلى أنه وقع قبل أيام، أيضاً انفجاراً بواسطة دراجة نارية مفخخة استهدف قوات تابعة للجيش في باكستان، وذلك في إحدى أسواق كويتا، ما أودى بحياة شخصين وإصابة 14 آخرين.