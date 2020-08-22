ضبوط وزارة التجارة لاتردع ولاتعاقب و”شعيب” يرد: نحيلها إلى القضاء المختص

تسجل دوريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك يومياً عشرات الضبوط التموينية ضد الباعة والتجار المخالفين، وتحفل صفحة الوزارة على “الفيسبوك” بأخبار الضبوط اليومية دون أن تقل نسبة هذه الضبوط أو يقل عدد المخالفين، حتى لكأن دور وزارة التجارة اقتصر في الفترات الأخيرة على تنظيم الضبوط، دون أي عقوبة رادعة بحق المخالفين.



وبات المواطن يتساءل عن دور هذه الوزارة، وأين هي دوريات حماية المستهلك، من كل حالات الغش ورفع الأسعار في الأسواق، خاصة فيما يتعلق بالفروج الفاسد، الذي لم تعد ضبوط الدوريات تخلُ منه، دون أن يتجاوز الأمر مجرد ضبط على ورقة، لاردع ولاعقوبة ولا مخالفة.



يؤكد جمال الدين شعيب معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن “دوريات جهاز حماية المستهلك متواجدة بالأسواق على مدار الساعة وتم التركيز بالفترة الأخيرة على موضوع الفروج نظرا لارتفاع أسعاره”.



ويضيف شعيب “يتم ضبط المخالفات بشكل فوري وحجز المادة المخالفة وإتلافها فوراً في حال كانت ظاهرة أنها فاسدة بالعين المجردة ويتم تنظيم المخالف الضبط اللازم أصولا وإغلاق المحل لمدة شهر وفق أحكام القانون رقم ١٤ كما نركز على كافة المخالفات الجسيمة الأخرى ( انتهاء الصلاحية – التزوير – الغش- فساد المواد بالمشاهدة )”.



وأكد شعيب أن “العقوبة لا تقتصر على تنظيم الضبط اللازم إنما يتم إحالته موجوداً إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه وإغلاق فعاليته أينما وجدت”.



وأشار إلى أن “الوزارة تقوم بالتنسيق المباشر مع الجهات المعنية ولاسيما وزير الداخلية للتوسع بالتحقيقات مع المخالفين واتخاذ أشد العقوبات الرادعة بحقهم ولاسيما في مثل هذه المخالفات، كما يتم تلقي شكاوى المواطنين سواء عبر هواتف الشكاوى أو عبر مواقع التواصل ويتم معالجتها بشكل فوري”.



وأضاف: تم تنظيم عدد كبير من الضبوط التموينية خلال فترة العيد والعطلة بكافة أنواع المخالفات ومنها مخالفات تقاضي سعر زيادة ومواد منتهية الصلاحية وفاسدة ومواد مجهولة المصدر .

كما يتم سحب عينات من المادة في حال الاشتباه بها وتحليلها واتخاذ الإجراء المناسب في ضوء نتائج التحليل ويتم التحرز على المادة لحين صدور النتيجة، كما يتم التأكد من نظامية تواجد المادة بالأسواق من خلال الفواتير المتداولة والصادرة عن المسالخ المعتمدة أصولاً.



يشار إلى أن المجموع الكلي للمخالفات المنظمة وفق قانون التجارة بلغت ١٠٢٠٨ ضبطاً خلال شهري حزيران وتموز، منها ٥٠١٥ ضبطاً خلال شهر تموز.



وتجاوز عدد الضبوط المنظمة بحق اللحوم ١٠٠ ضبطاً خلال شهر تموز، إضافة إلى ١٧ ضبطاً للبيع بسعر زائد، و٢٩ ضبطاً لمواد منتهية الصلاحية، و٣٧ ضبطاً لمواد مجهولة المصدر و ٥٥٩ ضبطاً للاتجار بالمواد المدعومة من لدولة (دقيق-محروقات).

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