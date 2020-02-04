ضبوط تموينية بحق الفعاليات التجارية المخالفة في عدد من المحافظات

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا 212 ضبطا تموينيا الشهر الماضي بحق الفعاليات التجارية المخالفة.



ودعا المهندس بسام الحافظ رئيس دائرة حماية المستهلك في درعا إلى التعاون بين جميع الأطراف لمواجهة المتلاعبين بالأسعار وتقديم الشكوى بشكل فوري لضبط الأسواق مبيناً أن الضبوط توزعت على مخالفات تتعلق بالبيع بسعر زائد وعدم الإعلان عن الأسعار وتقاضي زيادة في بدل الخدمات وعدم وجود بيانات ولوحات وامتناع عن البيع ونقص في وزن ربطة الخبز.



وبين أن عدد الإغلاقات في الشهر الماضي بلغ 24 إغلاقاً وأن المديرية تستقبل شكاوى المواطنين في المديرية عن طريق الهاتف على الرقم 119 أو عن طريق دورياتها المنتشرة في الأسواق.



وفي حمص نظمت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك خلال جولاتها على الأسواق الأسبوع الماضي 196 ضبطا تموينيا بحق الفعاليات التجارية المخالفة منها 176 ضبطا عدليا و20 ضبط عينة كما بلغ عدد الإغلاقات 130 إغلاقا.



وبين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص المهندس رامي اليوسف أن المخالفات شملت عدم الإعلان عن الأسعار وعدم إبراز الفواتير والامتناع عن البيع والبيع بسعر زائد وبدل خدمات ومخالفات بالمواصفات والبيانات والاتجار بالدقيق والخبز التمويني والمحروقات وعرض أو بيع مواد منتهية الصلاحية وضبوطا لمواد مجهولة المصدر.



وفي دير الزور نظمت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم 3 ضبوط تموينية بحق الفعاليات التجارية المخالفة وذلك خلال جولاتها على الأسواق.



وأكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بسام الهزاع في تصريح لمراسل سانا أن الضبوط شملت حيازة مواد منتهية الصلاحية ومواد مجهولة المصدر وإنتاج دقيق مخالف للمواصفات لافتا إلى أن دوريات حماية المستهلك تتابع جولاتها في أسواق المدينة داعيا المواطنين للتعاون مع المديرية عبر الإبلاغ عن أي مخالفة ليتم التعامل معها فوراً.



سانا