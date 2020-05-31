سورية تتسلم دفعة من طائرات (ميغ 29) المتطورة والمحدثة من روسيا الاتحادية
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يتضمن عدة تغييرات في المحافظات
الاتحاد الأوروبي يمدّد عقوباته على سوريا لعام إضافي
قسد تشن حملة اعتقالات في مناطق سيطرتها وحالة الفلتان الأمني مستمرة
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل مواد في قانون تنظيم الجامعات
الخارجية تتهم دول الإتحاد الأوروبي بالمساهمة في سفك دم السوريين
الجيش يمنع رتلا أمريكيا من المرور نحو تل تمر ويجبره على العودة
الصحة: فك الحظر مطلب اقتصادي لكن المرض لم ينتهِ
صدور قوائم اسمية جديدة لتعيين ذوي الشهداء العسكريين «الزوجة والأبناء»
بوتين يعين يفيموف مبعوثاً خاصاً لتعزيز العلاقات مع سورية
الاحتلال التركي يدخل حصادات لسرقة القمح بريف الحسكة
افتتاح المساجد لكافة صلوات الجماعة إضافة لصلاة الجمعة
تسيير قافلة مدنية على طريق “M4” بريف الحسكة بحماية روسية
اجراءات لبنانية جديدة على الحدود مع سورية
هآرتس تكشف عن الحرب الإلكترونية بين إسرائيل وإيران التي هزت الشرق الأوسط

ضبوط تموينة بحق عدة محال مخالفة في اللاذقية

نظمت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية أمس ثلاثين ضبطا منها ٢٤ ضبطا عدليا و ٦ ضبوط عينات وذلك لارتكاب اصحابها مخالفات منها عدم حيازة فاتورة شراء لمواد غذائية وغير غذائية .

و عدم الأعلان عن الأسعار والبيع بسعر زائد لمواد غذائية وغير غذائية .

كما شملت المخالفات الاعلان بسعر زائد و الاخلال بشروط الاتفاق و حيازة وعرض مواد منتهية الصلاحية و تقاضي أجر زائد بالاضافة الى مخالفة عدم التزام عدد من معتمدي بيع خبز بالتعليمات المحددة من قبل المديرية و قيام احد الاشخاص بالذبح خارج المسلخ دون اشراف اللجان المختصة لذبيحة مريضة تم مصادرة الذبيحة واتلافها أصولا وأحيل المخالف الى القضاء المختص .

وتم تسجيل ٦ ضبوط سحب عينة لمواد غذائية وغير غذائية مختلفة ومنظفاتوقامت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باغلاق محلين بالشمع الأحمر ومعالجة ٥ شكاوي هاتفية وشكوى خطية .

وتهيب المديرية بالأخوة المواطنين عند التعرض لأي غبن الاتصال على الرقم ١١٩ وتؤكد استمرارها في رقابة ومتابعة جميع الفعاليات وقمع أية مظاهر للغش والتدليس بما يضمن سلامة الأخوة المواطنين وفق القوانين والأنظمة النافذة .