ضبوط تموينة بحق عدة محال مخالفة في اللاذقية

نظمت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية أمس ثلاثين ضبطا منها ٢٤ ضبطا عدليا و ٦ ضبوط عينات وذلك لارتكاب اصحابها مخالفات منها عدم حيازة فاتورة شراء لمواد غذائية وغير غذائية .



و عدم الأعلان عن الأسعار والبيع بسعر زائد لمواد غذائية وغير غذائية .



كما شملت المخالفات الاعلان بسعر زائد و الاخلال بشروط الاتفاق و حيازة وعرض مواد منتهية الصلاحية و تقاضي أجر زائد بالاضافة الى مخالفة عدم التزام عدد من معتمدي بيع خبز بالتعليمات المحددة من قبل المديرية و قيام احد الاشخاص بالذبح خارج المسلخ دون اشراف اللجان المختصة لذبيحة مريضة تم مصادرة الذبيحة واتلافها أصولا وأحيل المخالف الى القضاء المختص .



وتم تسجيل ٦ ضبوط سحب عينة لمواد غذائية وغير غذائية مختلفة ومنظفاتوقامت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باغلاق محلين بالشمع الأحمر ومعالجة ٥ شكاوي هاتفية وشكوى خطية .



وتهيب المديرية بالأخوة المواطنين عند التعرض لأي غبن الاتصال على الرقم ١١٩ وتؤكد استمرارها في رقابة ومتابعة جميع الفعاليات وقمع أية مظاهر للغش والتدليس بما يضمن سلامة الأخوة المواطنين وفق القوانين والأنظمة النافذة .