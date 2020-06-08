ضبطان في حمص.. لمشغل للبوظة ومستودع للأغذية

ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص، مشغلا لصناعة البوظة يستخدم مواداً منتهية الصلاحية في حي بابا عمرو، و مستودع مواد غذائية بداخله مواد منتهية الصلاحية في حي الميدان.



وقال مصدر في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص لتلفزيون الخبر إن "عناصر المديرية ضبطوا مشغلا لصناعة البوظة في حي بابا عمرو، يقوم صاحبه باستخدام منكهات ومكثفات فواكه منتهية الصلاحية في صناعة البوظة".



وأضاف المصدر :" كما ضبط مستودع مواد غذائية في حي الميدان، بداخله خل ومنكهات وسيروبات تضاف للمشروبات والعصائر منتهية الصلاحية".



وأكد المصدر أنه "تم تنظيم المخالفين الضبطين التموينيين اللازمين، ومصادرة كامل كمية المواد المنتهية الصلاحية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً".