ضبط 60 طناً من الطحين المهرب

نفى مدير فرع المطاحن في حماة المهندس غازي العيسى أي تخفيض لكميات الدقيق التمويني التي توزع على الأفران الآلية في المحافظة حتى الآن، وخلال اجتماع مع المحافظ وشعب التموين تم التوجيه بتشديد الرقابة التموينية منعاً لحدوث أي تلاعب أو تهريب للمادة.

وقال العيسى: تبلغ الكميات الموزعة في مدينة حماة 111 طناً من الدقيق التمويني يومياً، وفي ريف المحافظة 243 طناً في اليوم ومجدداً يوزع 8.5 أطنان لمخبز سنجار في إدلب ويبلغ المجموع الكامل 360 طناً يومياً للمخابز الخاصة التي يقدر عددها بأكثر من 80 مخبزاً، أما المخابز الآلية فتصل الكميات المخصصة لها إلى 165 طناً في اليوم.

وأضاف مدير الفرع أنه منذ أكثر من سنة تم تخفيض كمية الدقيق للمخابز الخاصة بنسبة 15% وهذا التخفيض لم يشمل كل المخابز بل حسبما تراه وتقدره مديرية التجارة الداخلية في المحافظة.



مدير فرع مخابز حماة- إبراهيم السعيد يرى أن الازدحام الذي يشهده بعض المخابز الآلية في بعض المناطق كمخبز السلمية والصبورة وسلحب يعود إلى إقبال المواطنين بشكل كبير على المخابز الآلية إذ إنه نحو 80% من المواطنين يفضلون المخابز الآلية نظراً لجودة الرغيف أولاً، وتالياً الحفاظ على الوزن النظامي 1200 غ للربطة الواحدة، لافتاً إلى أن مخبز سلحب الآلي يشهد اختناقات بين الحين والآخر نتيجة اعتماد الكثير من القرى المجاورة للمدينة عليه في حين أن حصتها من الخبز في المخابز الخاصة الموجودة في تلك البلدات، إذ يوجد أكثر من عشر قرى تحصل على حاجتها من الخبز من مخبز سلحب الآلي وقد بلغ إنتاج المخابز في حماة خلال الأشهر الثلاثة الماضية من العام الحالي 485.15 طناً من الخبز.



وقال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة زياد كوسا: إن الكميات التي من الممكن تخفيضها في مادة الدقيق التمويني الموزعة على المخابز لا تقارن بالمخصصات، فهناك تلاعب في المادة من قبل ضعاف النفوس ممن يعمدون إلى تهريب المادة والمتاجرة بها ومؤخراً تم ضبط 60 طناً من الطحين في ريف حماة الجنوبي، إضافة إلى تسجيل عدد من الضبوط التموينية والمخالفات، وبيّن كوسا أن عملية تخفيض مادة الدقيق التمويني ليست إلا إعادة لتوزيع المادة وفق الحاجة الفعلية للتجمعات السكانية في المناطق ما يخدم مصلحة المواطنين والدولة وتالياً منع التلاعب والمتاجرة بالمادة التي تعمل الدولة على تأمينها ودعمها بسعر 18 ل.س للكغ بينما تكلفتها 223 ليرة.





تشرين