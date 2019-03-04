ضبط 6 أطنان من مادة الدقيق التمويني المهرب

ضبطت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماه بالتعاون مع شرطة جب رملة مستودعا في قرية العالمية يحتوي ستة اطنان من الدقيق التمويني المهرب

وقال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماه زياد كوسا إن المستودع يعود لنفس الأشخاص الذين تم ضبطهم ليلة امس الجمعة في قرية الصارمية وقاموا بتهريب ٥٥ طنا من الدقيق التمويني.

وبين أن هؤلاء المهربين هم مجموعة منظمة تستخدم هذه المستودعات كمراكز تجميع لللدقيق المهرب والمواد المهربة من عدة محافظات مؤكدا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة اصولا

يذكر أن مديرية التجارة الداخلية بحماه ضبطت أمس مستودعا يحوي 55 طنا من مادة الدقيق التمويني المهرب في قرية الصارمية بمنطقة مصياف والات درز وطابعة يعود لنفس الاشخاص