ضبط 48 كيس سكر مهربة وتغريم صاحبها بـ4 ملايين ل.س

صرّح رئيس ضابطة جمارك المكافحة المقدم إياد عدرا بأنه تم ضبط 48 كيس سكر(2400كغ) منشأ أجنبي محملة في شاحنة تم استيرادها عن طريق التهريب.



وبحسب ما أفاد عدرا اعترف السائق بتحميل الأكياس من منطقة الحسينية في ريف حمص الجنوبي لنقلها إلى مدينة حمص، مبيناً أنه تم تسجيل قضية جزائية بمخالفة الاستيراد تهريباً وبلغت الغرامة 4 مليون ليرة سورية.



وأشار إلى أن القضية انتهت صلحاً وأحيل ضبط القضية إلى النيابة العامة للملاحقة الجزائية عملاً بالمرسوم ١٣ لعام 1974 وتعديلاته.



وأضاف المقدم عدرا أنه تم أيضاً ضبط شاحنة محملة بـ 15 طن من مادة جميد اللبن معبأة ضمن أكياس مفرغة من الهواء وموضوعة ضمن ألف كرتونة قادمة من منطقة المزاريب في محافظة حماة متجهة إلى جسر الجعفريات في ريف تلكلخ في محافظة حمص ليتم نقلها وتهريبها إلى لبنان، عبر المعابر غير الشرعية.



وأشار المقدم عدرا إلى أنه تم تنظيم قضية جزائية بمخالفة التصدير تهريباً وتمت المصالحة على القضية حيث أحيل المخالف إلى النيابة العامة للملاحقة الجزائية عملاً بالمرسوم ١٣ لعام 1974 وتعديلاته.













