ضبط 39 كغ من “الكوكايين” بحوزة الوفد البرازيلي إلى قمة العشرين

ضبطت السلطات الإسبانية 39 كغ من “الكوكايين”، بحوزة ضابط في القوات الجوية البرازيلية، أثناء تواجده ضمن الوفد المرافق للرئيس البرازيلي “جايير بولسونارو” إلى قمة العشرين المقامة في مدينة “أوساكا” اليابانية.



ونقلت عدد من الوسائل الاعلامية، عن وزارة الدفاع البرازيلية، أنّ “الضابط جرى اعتقاله في مدينة إشبيلية الإسبانية، وهي محطة توقف، في الرحلة الطويلة، بين البرازيل وأوساكا اليابانية”.



وأضافت الوزارة أنّ “الرئيس البرازيلي لم يكن مسافراً على متن الطائرة التي حملت المخدرات، إذ انتقل إلى اليابان، على متن طائرة أخرى”.



وأوضحت الوزارة البرازيلية، في بيانها، أنّ” ضابط القوات الجوية تم توقيفه في الـ 25من شهر حزيران الجاري، إثر الاشتباه في نقله موادا مخدرة، داخل مطار إشبيلية، حيث فتحت سلطات الطيران تحقيقاً أمنياً وعسكرياً، لأجل تحديد ملابسات القضية”.



وعلق الرئيس البرازيلي “جايير بولسونارو” على القضية عبر تغريدة نشرها عبر موقعه الرسمي على “تويتر” ، طلب من وزارة الدفاع البرازيلية أن “تتعاون مع السلطات الإسبانية”.



يذكر أنه الاجتماع الـ14 لقمة العشرين، يقام هذا العام في مدينة أوساكا اليابانية، حيث يشارك في تلك القمة، قادة الدول، التي تمثل أضخم اقتصاديات العالم، إضافة إلى عدد من قادة الدول الأخرى الذين تتم دعوتهم لحضور القمة، إلى جانب منظمات دولية وإقليمية.