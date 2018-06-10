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ضبط 34 طناً من المواد الغذائية المخالفة خلال أولى أيام شهر رمضان و تنظيم 580 مخالفة

أشار تقرير مديرية التجارة الداخلية بريف دمشق إلى أن الكميات المحجوزة من المواد المخالفة للمواصفات في ريف دمشق خلال الأيام الأولى من شهر رمضان بلغت أكثر من 34 طناً.

وبحسب التقرير فقد تم حجز 27,2 طناً من الكونسروة الفاسدة و1200كغ من اللحم ونتر الفروج لصناعة الكباب و3000 كغ من مادة العسل المنتهي الصلاحية وغيرها من المواد الغذائية وغير الغذائية الأخرى.

وسجلت المديرية أكثر من 580 ضبطاً شملت 524 ضبطاً عدلياً و56 ضبط عينة مختلفاً غذائياً وغير غذائي منها 47 ضبطاً بمخالفات جسيمة تضمنت حيازة مواد منتهية الصلاحية وغشاً في البضاعة ذاتها وتدليساً ببطاقة البيان وجمع نوعين من اللحوم وبيع مادة فاسدة وعدم وجود مواصفات على المادة.

كما سجلت المخابز عدداً لا بأس به من الضبوط تجاوز 32 بمخالفات سوء صناعة الخبز والنقص بالوزن وبيع الخبز بالعدد وعدم التقيد بمواعيد العمل.

وتربع البيع بسعر زائد وعدم الإعلان عن السعر وعدم حيازة فواتير نظامية قائمة المخالفات المسجلة التي تجاوزت 427 بحق فعاليات مختلفة (فواكه, لحوم بيضاء وحمراء, ألبسة و..) إضافة لتسجيل 4 ضبوط بحق فعاليات مختلفة بمخالفة حيازة مواد مجهولة المصدر ومهربة وتمت إحالة 4 حالات إلى القضاء.

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