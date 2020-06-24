ضبط 300 كغ مواد فاسدة بمعمل ألبان وأجبان في جديدة عرطوز
ضبطت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق مواد فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري كانت معدة للبيع في معمل ألبان وأجبان بجديدة عرطوز وهي :
31 كغ فليفلة مطحونة فاسدة يستخدمها في صناعة الشنكليش
89 كغ جبنة بلدية فاسدة متفككة القوام
5 كغ لبن مصفى رائحته كريهة وعليه أعفان
135 كغ قريشة تالفة ومتغيرة اللون والقوام
26 كغ جبنة شركسية متحولة اللون والقوام
10 كغ شنكليش فاسد من حيث اللون والقوام والرائحة .
تم تنظيم الضبط التمويني اللازم وأحيل إلى القضاء المختص وحجزت المواد لإتلافها أصولاً وأغلق المعمل بالشمع الأحمر .