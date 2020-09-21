ضبط 23 طن قريشة وجبنة غير صالحة للاستهلاك البشري في حمص

ضبطت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص، بالتعاون مع إحدى الجهات المختصة، كمية 23 طن من مادتي الجبنة والقريشة غير صالحة للاستهلاك البشري، في سيارة براد بقرية ام التبابير بريف حمص الشرقي.





وقال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص المهندس رامي اليوسف “ضبطت إحدى دوريات المديرية بالتعاون سيارة براد كبيرة محملة ب ٢٣ طنا من مادتي الجبنة والقريشة في قرية أم التبابير على تحويلة طريق حمص تدمر القديم، وذلك أثناء تفريغها في سيارات براد صغيرة”.





وأوضح المهندس اليوسف أنه “لدى الكشف على المواد المذكورة مخبرياً، تبين أنها غير صالحة للاستهلاك البشري، بدلالة انبعاث روائح كريهة و وجود العفن وتغير اللون”، مشيراً إلى أن “جهة المادتين، هي من محافظة دير الزور إلى محافظة حماه”.



وبين المهندس اليوسف أنه “تم تنظيم المخالفين الضبط التمويني اللازم، وإحالتهم إلى الجهة المختصة لاستكمال التحقيق معهم، وتم مصادرة وإتلاف كامل كمية القريشة والجبنة، بعد أخذ موافقة القضاء المختص وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً”.





يذكر أن دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص، نظمت خلال يوم الأحد 29 ضبطا تموينيا، بحق الفعاليات التجارية المخالفة، وشملت مخالفات بمواد منتهية الصلاحية ومواد مجهولة المصدر والبيع بسعر زائد وسوء تصنيع الخبز التمويني والوزن الناقص.