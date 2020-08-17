ضبط (2000)حبة كبتاغون مخدرة بحماه

بناءً على المعلومات الواردة إلى قسم شرطة حماه الخارجي حول قيام عدة أشخاص بترويج المواد المخدرة في مدينة حماه.

ومن خلال المتابعة تمكن قسم شرطة حماه الخارجي من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص وهم المدعوون: (خالد . م) و (محمد. خ) و (أحمد. ق)، وضبط بحوزتهم كمية عشرين كيس معبأ بالحبوب المخدرة يحوي كل منه على ألف حبة كبتاغون مخدرة،



وصودر منهم بندقية حربية وحجزت سيارة خاصة نوعها ( لوجان) وبالتحقيق معهم اعترفوا بتعاطيهم المواد المخدرة وترويجها لعدد من الأشخاص المتوارين لقاء المنفعة المادية وبتدقيق وضعهم تبين وجود عدة طلبات بحق المقبوض عليه (محمد . خ) بجرائم السرقة وحيازة سلاح غير قابل للترخيص.





تم اتخاذ الإجراء اللازم بحقهم، وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص أصولاً .