ضبط ( 128 ) كيلوغرام من مادة الحشيش المخدر

فرع مكافحة المخدرات في دمشق يضبط ( 128 ) كيلوغرام من مادة الحشيش المخدر وإلقاء القبض على مروجها



تمكن فرع مكافحة المخدرات في دمشق من إلقاء القبض على شخص من مروجي المواد المخدرة على متن سيارة خاصة في منطقة المزة، وبتفتيش السيارة عُثر فيها على كمية / 128 / مئة وثمانية وعشرين كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر، وسلاح حربي ملقم، وذخائر .



تم حجز السيارة المذكورة، ومازالت التحقيقات مستمرة معه لكشف جميع المتورطين في هذه القضية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم .



وزارة الداخلية