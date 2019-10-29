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ضبط ٢.٥ طن من التمور غير صالحة للاستهلاك البشري في ريف دمشق

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق سيارة محملة بمادة التمر بمنطقة دوما بريف دمشق غير صالحة للاستهلاك البشري.

وقال مصدر في المديرية إن ” دوريات المديرية وبالتعاون مع الجهات المعنية في مدينة دوما ضبطت سيارة محملة بكمية 200 كرتونة من مادة التمر” .

وتابع المصدر أن “سعة الكرتونة 15 علبة ووزن العبوة 800 غ، حيث تبين أن هذه التمور فاسدة وتحتوي على حشرات وديدان خضراء اللون وبيضاء وغير صالحة للاستهلاك البشري “. 
وأكد المصدر” إتلاف كل الكمية المضبوط والتي بلغ وزنها حوالي 2,5 طن تمور، إضافة لتنظيم الضبط التمويني اللازم بحق المخالف وأحيل إلى القضاء المختص”.

وكانت ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق خلال جولاتها على الأسواق والمعامل قبل أيام 46 برميل يحتوي شطة فاسدة غير صالحة للاستهلاك البشري.

إضافة إلى 42 برميل يحتوي مادة الفراولة تحتوي حشرات وديدان، كمتا تم ضبط 26 كرتونة مربى الفريز منتهية الصلاحية ضمن مستودع مواد غذائية في صحنايا بريف دمشق.

 

 


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