ضبط ورشة غير مرخصة تقوم بتصنيع كابلات كهربائية بأسماء مزورة في ريف دمشق

ضبطت عناصر حماية المستهلك بريف دمشق وبحضور وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي ورشة غير مرخصة تقوم بتصنيع كابلات كهربائية غير آمنة وتستخدم علامات تجارية وأسماء لماركات عربية ومحلية وهمية أو مزورة بقصد الغش.





وقامت الوزارة بإغلاق الورشة التي تبلغ مساحتها 250 متراً وتقع على أوتستراد درعا طريق بيادر نادر باتجاه داريا حيث تم ختمها بالشمع الأحمر مباشرة وحجز الكميات الموجودة فيها وإحالة صاحبها موجوداً إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيق معه وتنظيم الضبط التمويني بجرم الغش والتزوير لماركات وطنية وعربية.





وأكد الوزير الغربي في تصريح لوسائل الإعلام من موقع الورشة أنه لن يتم التساهل مع أي منشأة أو ورشة صناعية غير مرخصة إدارياً تقوم بتصنيع وإنتاج مواد صناعية أو غذائية بشكل غير قانوني لكون هذه المنتجات ستؤثر سلباً على الصحة والسلامة المهنية وستشكل خطراً على الأفراد والمباني.





وأكد الوزير الغربي أنه سيتم اتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات القانونية الواردة في القانون (14) لعام 2015 بحق المخالفين لافتاً إلى أنه يتم حالياً تعديل بعض المواد الواردة بالقانون وخاصة ما يتعلق بعمليات الغش والتزوير والتقليد.





وأشار الوزير الغربي إلى أن هذه الورشة التي تم ضبطها تقوم بتصنع كابلات كهربائية عليها أسماء ماركات وطنية وعربية وهمية ومزورة مثل السورية الحديثة .. العالمية .. كابلات لبنان .. كاركي لكي القامشلي.





من جهته أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمحافظة ريف دمشق لؤي سالم أن الورشة غير مرخصة وهي عبارة عن مستودع يحتوي على مكنات سحب وتلبيس بلاستيك لعزل الكابلات وينتج أشرطة كهربائية (سحب ومزدوج معزول) وكابلات هاتف.





وأشار سالم إلى أن من بين المواد التي تم ضبطها ربطات وبكرات نحاس غير مصنعة وأشرطة كابلات نحاسية مصنعة بأنواع مختلفة وأكياس حبيبات لصناعة العزل البلاستيكي وماكينات لسحب النحاس وأخرى لتلبيسه.





المصدر: سانا