ضبط ورشة تقوم بطرح شامبو مزور في الأسواق

أغلقت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق الأسبوع الماضي ورشة لغش وتزوير مواد الشامبو والمحارم في منطقة جرمانا.



وأشار بسام شاكر معاون مدير التجارة الداخلية بريف دمشق إلى أن المواد التي ضبطت داخل الورشة عبارة عن كليشات ولصاقات لماركات معروفة حيث كان المخالف يقوم بتعبئة المواد داخل عبوات مقلدة، ويضع عليها لصاقات جديدة لطرحها بالأسواق على أنها الأصلية.

وفي ذات السياق نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق أول أمس 39 ضبطاً تموينياً، وأوضحت المديرية أن هذه الضبوط شملت 13 ضبط عينة لمواد مختلفة، و4 ضبوط بمخالفة عدم إبراز فواتير شراء، وضبطاً واحداً بمخالفة البيع بسعر زائد، وضبطين بمخالفة الاتجار بالخبز التمويني، و19 ضبط عدم الإعلان عن الأسعار.



البعث