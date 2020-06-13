ضبط ورشة تغش الأدوية البيطرية في حماة

ضبطت دوريات من مديرية التجارة الداخلية بالتعاون والتنسيق مع إحدى الجهات المختصة ونقابة الأطباء البيطريين، ورشة تغش الأدوية البيطرية وتزور ماركاتها ضمن شقة سكنية في حي المزارب بمدينة حماة.



وبيَّنَ مدير التجارة الداخلية بحماة، زياد كوسا أنه تم ضبط كمية كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية تعيد الورشة تعبئتها بتواريخ جديدة .



وأوضح أنه تم العثور إضافة إلى الكميات الكبيرة من الأدوية على طابعات وآلات كبس للتعبئة الجديدة .



ولفت إلى أن الورشة كانت أيضاً تفرغ أدوية وطنية منتهية الصلاحية بعبوات جديدة مدوّن عليها بيانات أجنبية بهدف إظهارها على أنها أدوية أجنبية .



وأكد مصادرة محتويات الشقة وتشميعها بالشمع الأحمر، وتوقيف المخالف للتحقيق.