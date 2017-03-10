ضبط وتدمير شبكة أنفاق بطول نحو 300 متر في حرستا

أفاد مصدر عسكري بأن وحدات من الجيش العربي السوري “أحبطت محاولات مجموعات من إرهابيي “جبهة النصرة” التسلل إلى إحدى النقاط العسكرية في حرستا عبر حفر نفق بطول أكثر من 300 متر” مؤكدا أن وحدات الجيش فجرت النفق الذي تجاوز عمقه 34 متراً.



وبين المصدر أن “النفق كان مجهزا بإنارة وتهوية وغرف جانبية صغيرة للاحتماء بها ويتفرع إلى عدة فروع يمتد الفرع الأول إلى أكثر من 43 مترا والفرع الثاني بعمق 25 مترا تتفرع عنه ملغمة بطول 2 متر وعمق 2 متر تم تفخيخها بـ 10 عبوات ناسفة لتفجير النقاط العسكرية”.



ولفت المصدر إلى أنه “تمتد فوق هذا النفق شبكة من الانفاق حفرتها المجموعات الإرهابية وبتدميره سيتم حرمان الإرهابيين من الاستفادة منها وتأمين المعسكر وعناصر الجيش على النقاط المتقدمة”.



وأشار المصدر إلى أن وحدات الجيش تتصدى بشكل متكرر لمحاولات المجموعات الإرهابية الاعتداء على النقاط العسكرية وضبطت خلال الفترة الماضية العديد من أنفاقهم وأحبطت محاولاتهم التسلل والهجوم على نقاط الجيش نتيجة اليقظة المستمرة والتنسيق العالي بين النقاط المتجاورة لوحدات الجيش.

سانا