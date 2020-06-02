ضبط نصف مليون طلقة وأسلحة متنوعة من مخلفات الإرهابيين في المنطقة الجنوبية

عثرت الجهات المختصة على صواريخ مضادة للدروع وعدد كبير من القذائف والأسلحة الرشاشة بينها أمريكية الصنع وأكثر من نصف مليون طلقة متنوعة العيارات ومئات الكيلوغرامات من الحشيش المخدر خلفتها التنظيمات الإرهابية في مخابئ وأوكار تحت الأرض قبل اندحارها من المنطقة الجنوبية.



في السياق، أشار مصدر في الجهات المختصة إلى أنه "من خلال المتابعة وفي إطار عمليات تطهير المناطق المحررة من مخلفات الإرهابيين تم العثور على كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والذخائر من بينها بنادق أمريكية المنشأ وصواريخ مضادة للدروع".



ولفت المصدر إلى أن هذا "مؤشر واضح على الدعم الذي تلقته المجموعات الإرهابية من الدول الداعمة للإرهاب وتم شراؤها من السوق السوداء وتهريبها عبر غرف عمليات استخباراتية تابعة لتلك الدول".



سانا