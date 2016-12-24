ضبط نحو مليون حبة مخدرة في حمص كانت معدة للتهريب إلى الإرهابيين بريف اللاذقية

ضبطت الجهات المختصة في حمص 175 كيلوغراما من الحبوب المخدرة مخبأة داخل سيارة على طريق حمص طرطوس.



وبناء على معلومات دقيقة نفذت كمينا لسيارة شاحنة كانت تتحرك على الطريق الدولية باتجاه محافظة طرطوس وبعد ايقافها وتفتيشها تبين انها تحمل 175 كيلوغراما من الحبوب المخدرة والتي تقدر بنحو مليون حبة.



و تم القاء القبض على السائق الذي اعترف بأن الحبوب المخدرة كانت معدة للتهريب إلى المجموعات الإرهابية بريف اللاذقية مبينا أنه تمت إحالة المضبوطات إلى الجهات المعنية.



وضبطت الجهات المختصة في ال6 من الشهر الجاري سيارة شاحنة محملة بأكثر من 31 ألف حبة مخدرة مخبأة داخل سيارة في منطقة تلكلخ بريف حمص الغربي.

سانا