ضبط مواد مهربة تركية و صينية و مصرية ولبنانية المنشأ بكميات كبيرة في دمشق
أعلنتت " مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك" عن ضبطها كميات كبيرة من المواد المهربة " التركية و الصينية و المصرية واللبنانية".
و أشارت المديرية بأن المواد التي تم ضبطها شملت مواد غذائية و معدات كهربائية وألبسة ومواد إغاثية وذلك في منطقة الصناعة بدمشق.
ونشرت “مديرية التجارة الداخلية بدمشق” على صفحتها الرسمية في فيسبوك صورا للمواد المصادرة التي تم حجزها وتنظيم الضبوط العدلية اللازمة بها، بعد جرد الكميات التي وصلت لأطنان.
وأحيلت الضبوط للقضاء المختص لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب بحق المخالفين.
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