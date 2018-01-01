ضبط مواد مهربة تركية و صينية و مصرية ولبنانية المنشأ بكميات كبيرة في دمشق

أعلنتت " مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك" عن ضبطها كميات كبيرة من المواد المهربة " التركية و الصينية و المصرية واللبنانية".

و أشارت المديرية بأن المواد التي تم ضبطها شملت مواد غذائية و معدات كهربائية وألبسة ومواد إغاثية وذلك في منطقة الصناعة بدمشق.

و أشارت المديرية بأن المواد التي تم ضبطها شملت مواد غذائية و معدات كهربائية وألبسة ومواد إغاثية وذلك في منطقة الصناعة بدمشق.