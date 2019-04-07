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ضبط مواد منتهية الصلاحية بريف حمص الغربي

 

ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص مواداً منتهية الصلاحية ضمن محل “سمانة” في قرية المزينة بمنطقة وادي النضارة في ريف حمص الغربي.

كما ضبطت دورية أخرى من حماية المستهلك مواداً مجهولة المصدر ضمن محل مشروبات في حي عكرمة، ومحل “سمانة” في قرية القلاطية بريف حمص الغربي .

وقال مصدر في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص : ” قامت دورياتنا بمصادرة المواد المخالفة وتنظيم الضبوط التموينية أصولاً، كما قامت بإتلاف المواد المنتهية الصلاحية ” .

وكانت مديرية التجارة الداخلية أتلفت قبل أيام كمية 1000 كغ من مادة السميد و 300 كغ من الأرز و مواداً غذائية أخرى، تمت مصادرتها من أحد المستودعات في حي الإنشاءات، وذلك بسبب تلوثها بالحشرات والقوارض وفضلاتها .
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