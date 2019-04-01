ضبط مواد غذائية و مشروبات غير صالحة للإستهلاك في محافظة طرطوس

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة طرطوس عدداً من المخالفات من مواد غذائية ومشروبات في المحافظة خلال شهر آذار من العام الحالي .



وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، المهندس حسان حسام الدين، أنه “تم ضبط كميات من المواد مجهولة المصدر، معظمها مشروبات كحولية ومعلبات جبنة، ومشروبات الطاقة تركية الصنع، في أحد المحلات التجارية في مدينة بانياس” .



وأشار حسام الدين إلى أنه “تم تنظيم الضبط التمويني اللازم، وإحالة المخالف للقضاء أصولاً مع الضبط المنظم، بالإضافة إلى مصادرة الكميات كاملة” .



وبحسب حسام الدين، فإنه “تم ضبط 20 “كرتونة” ذات حجم كبير من حلويات للأطفال بدون بطاقة مواصفات، وبدون تاريخ إنتاج وصلاحية، في أحد المحلات التجارية في مدينة طرطوس”.



وبيّن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأنه “تم تنظيم الضبط التمويني، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالف” .



وأفاد حسام الدين بأنه “تم ضبط معمل مخللات متنوعة غير مرخص، يحتوي على 80 برميل بلاستيكي، تفوح منها روائح كريهة ومليئة بالحشرات والعفن، في مدينة طرطوس”.



ولفت حسام الدين إلى أنه “تم تنظيم الضبط التمويني اللازم، وإغلاق المعمل وختمه بالشمع الأحمر، وإحالة صاحب المعمل إلى القضاء أصولاً، بالإضافة إلى مصادرة الكمية” .



يُشار إلى أنه خلال العام الحالي قامت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس بتنظيم عدداً من الضبوط والمخالفات بحق عدد من المطاعم في المدينة، بالإضافة إلى المصادرات من فروج مهرب وخبز ومازوت وأسطونات غاز معدة للإتجار غير المشروع .

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