ضبط منتج ممنوع التداول في أحد المستودعات بحمص

ضبطت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص منتج ممنوع الترويج له وتدواله في مستودع بحي الميدان.



و قال مصدر في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص أن “عناصر المديرية ضبطوا خلال جولاتهم على الأسواق التجارية مستودعا للمواد الغذائية في حي الميدان بداخله منتج ممنوع الترويج له وتداوله حرصاً على سلامة الأطفال”.



وأوضح المصدر أن “المنتج هو عبارة عن شلمون بلاستيك على شكل سجائر يحتوي على شراب جاف مكون من سكر – حمض الليمون – منكهات صناعية”.



وبين المصدر أن “دوريات التموين ضبطت أيضاً مواد غذائية منتهية الصلاحية في معمل للراحة بقرية مسكنة، ومحل ضيافة في حي الدبلان”.



وأشار المصدر إلى أنه “تم تنظيم الضبوط التموينية اللازمة بحق المخالفين، ومصادرة المواد المنتهية الصلاحية و المخالفة، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة أصولاً”



يذكر أن عدد الضبوط التموينية التي نظمتها دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص خلال الأسبوع الماضي بلغت 285 ضبطا بمخالفات متنوعة.