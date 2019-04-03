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ضبط معملين للألبان غير مرخصين ومشروبات منتهية الصلاحية في طرطوس

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة طرطوس معملين للألبان غير مرخصين إضافة إلى عدد من المشروبات منتهية الصلاحية في ريف المحافظة يوم الإثنين.

وأفاد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس حسان حسام الدين أنه “تم ضبط معملين لتصنيع الألبان ومشتقاتها غير مرخصين في منطقة عرب الشاطئ بريف طرطوس” .

وبيّن حسام الدين أن “المعملين لا يحققان أياً من شروط النظافة والصحة العامة، إضافة إلى وجود الحشرات والقوارض بداخله”، مضيفاً “أن منتجات المعملين من الألبان ومشتقاتها لا يوجد فيها تاريخ إنتاج ولا حتى تاريخ صلاحية” .

وأشار حسام الدين إلى أنه “تم تنظيم الضبط التمويني اللازم، وإحالة المخالفين للقضاء أصولاً مع الضبط المنظم، مع إغلاق المعملين وختمهم بالشمع الأحمر، إضافة إلى مصادرة الكميات كاملة” .

وبحسب حسام الدين فإن “عناصر مديرية التجارة الداخلية ضبطوا 40 صندوق من المشروبات الغازية منتهية الصلاحية في أحد المحلات التجارية في المحافظة” .

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنه “تم تنظيم الضبط التمويني ومصادرة الكمية واستكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالف” .

يُذكر أنه خلال الأيام الماضية قامت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس بتنظيم عدداً من الضبوط والمخالفات بعدد من المواد الغذائية والمشروبات الغير صالحة للاستهلاك في المحافظة .