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ضبط معمل يغش الألبان والأجبان بمنطقة شنشار بريف حمص

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص معمل ألبان وأجبان في منطقة شنشار يقوم بغش مادة اللبنة والجبنة بمواد أخرى.

وأشار مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص محمود الونوس ‏الصليبي  الى انه تم تنظيم الضبط التمويني بحق المخالف بمخالفة حيازة مواد غذائية وهي “زبدة نباتية” غير مسموح باستخدامها في صناعة الألبان والأجبان “بقصد الغش”.

وبين الصليبي أنه تم حجز الكمية ومصادرتها لافتا الى ان الرقابة مستمرة لضبط اي مخالفة اينما وجدت وأنه لن يتم التساهل مع المخالفين.

سانا

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