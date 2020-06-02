ضبط معمل يزوّر شوكولا الأطفال في طرطوس

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس معملا غير مرخص يقوم بتزوير وغش شوكولا الأطفال في مدينة طرطوس .



وقال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس المهندس حسان حسام الدين إنه “تم ضبط معملاً غير مرخص في مدينة طرطوس يوم الأحد، يقوم بتزوير وغش شوكولا الأطفال، حيث يتم وضع لصاقة بطاقة مواصفات على منتجها النهائي على أنها صنع حلب” .



وأشار حسام الدين إلى أنه “تم تنظيم الضبط العدلي اللازم بما يخص إنتاج مواد تحمل بيانات ومعلومات مزورة وغش وتضليل المستهلك”.



وذكر حسام الدين أنه “تم إحالة الضبط مع المخالف إلى القضاء موجودا، وتشميع المعمل بالشمع الأحمر”، لافتاً إلى أنه “تم مصادرة كامل الكميات الموجودة، بالإضافة إلى المواد الأولية الداخلة في التصنيع وأغلفة المواصفات” .



تلفزيون الخبر