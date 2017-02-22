ضبط معمل مخالف لتصنيع الألبان والأجبان في المدينة الصناعية بحسياء

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص معملا لتصنيع الألبان والأجبان في المدينة الصناعية بحسياء يقوم باستخدام مواد غذائية مغشوشة وهي زبدة نباتية وحليب بودرة ونشاء.



وأكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص محمود الونوس ‏الصليبي أنه تم تنظيم الضبط التمويني بحق المخالف بتهمة حيازة مواد غذائية تستخدم في غش الألبان والأجبان مشيرا إلى أنه تم حجز الكمية ومصادرتها مباشرة.



وأشار الصليبي إلى أن الرقابة مستمرة لضبط أي مخالفة أينما وجدت وعدم التساهل معها مبينا ضرورة تعاون المواطنين من خلال إبلاغ المديرية في حال وجود أي شكوى على الرقم (119) على مدار الأربع والعشرين ساعة.

سانا