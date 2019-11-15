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ضبط معمل مخالف لإنتاج وتعبئة الطحينية بحمص

ضبطت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص معملا لإنتاج وتعبئة الطحينية بالسمسم في حي كرم الزيتون يقوم صاحبه بغش الطحينية من خلال خلطها بالنشاء وزيت دوار الشمس.


وذكر المهندس رامي اليوسف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص أنه تم على الفور تنظيم الضبط التمويني المخالف اللازم ومصادرة 350كغ طحينية مغشوشة و15 كيس نشاء زنة الكيس الواحد 25كغ و6 صفائح زيت دوار الشمس زنة الصفيحة الواحدة 16كغ إضافة إلى أدوات الغش واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً.