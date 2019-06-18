ضبط معمل مخالف لإنتاج البوظة في حي السكنتوري باللاذقية

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية اليوم معملاً لإنتاج البوظة يستخدم ملونات بكميات كبيرة ودون مواصفة أو تحديد تاريخ الإنتاج والصلاحية في حي السكنتوري بمدينة اللاذقية.



وقال رئيس دائرة حماية المستهلك في المديرية بسام كامل إن المعمل الذي تم ضبطه يستخدم الملونات في إنتاج البوظة بشكل كبير وغير مدروس ويوزعها في الشوارع بشكل مكشوف للأطفال دون مواصفة وتاريخ إنتاج وصلاحية بطريقة غير مطابقة لأدنى الشروط الصحية.



وأشار كامل إلى أن عملية الإنتاج في المعمل تتم بجوار مولدة كهربائية كبيرة يحويها المعمل مع براميل للمازوت وهو ما يعتبر أيضاً مخالفاً للشروط الصحية في إنتاج المواد الغذائية حيث تستقر الرائحة والدخان الناجمة عنهما في هذه المواد وتؤثر بشكل مباشر على الصحة مبيناً أن المديرية نظمت على الفور الضبوط اللازمة مع تشميع المعمل وإحالة المخالف إلى القضاء أصولاً.



وكانت المديرية ضبطت أمس ورشة لتصنيع البوظة والسلاش في حي قنينص تستخدم أيضاً الملونات بكميات كبيرة وغير مدروسة مع أدوات ممنوعة بإنتاج المواد الغذائية.