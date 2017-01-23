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ضبط معمل مخالف في حلب ينتج عبوات زيت زيتون ممزوجة بالزيوت النباتية

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب أمس معمل مخالف بحي سيف الدولة يقوم بالغش من خلال إنتاج عبوات زيت زيتون ممزوجة بالزيوت النباتية.

وبين محافظ حلب حسين دياب أنه من خلال مراقبة الأسواق والتحري عن حالات الغش والتشدد في محاسبة المخالفين والتعاون مع المواطنين توفرت معلومات عن وجود معمل غير مرخص يقوم بإنتاج زيت زيتون مغشوش عبر قيامه بخلطه بالزيوت النباتية قبل تعبئته في عبوات وطرحها في الأسواق على أنها زيت زيتون صافي.

واشار المحافظ انه تم الطلب من دوريات حماية المستهلك التحري عن المعمل المذكور وقد تبين صحة المعلومات حيث عثرت الدورية في المعمل على 50 عبوة زيت زيتون سعة 16 كغ و 290 عبوة زيت نباتي سعة 16 كغ بالإضافة للعثور على عدد كبير من العبوات البلاستيكية الفارغة والمعبأة بالزيوت المغشوشة ولصاقات تحمل ماركة “ثمرات عفرين” على أنه زيت زيتون صافي بالإضافة للعثور على خزانات ومعدات لخلط زيت الزيتون بالزيوت النباتية مشيرا إلى أنه تم القبض على المخالف وإحالته للقضاء بالإضافة لتشميع المعمل المخالف.

وأكد دياب أنه تم الطلب من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك للتحري في الأسواق عن وجود عبوات مطروحة للبيع من إنتاج المعمل المخالف وسحبها وتحليلها لافتا إلى أنه لا تساهل مع أي حالة غش أو تلاعب في السلع والمواد الغذائية المباعة للمواطنين.

سانا

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