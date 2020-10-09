ضبط معمل لغش الزيت في قرية بسيرين بحماة

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة بالتعاون مع القسم الخارجي لقيادة الشرطة مشغلا كبيرا لغش الزيت عبارة عن اربعة محلات كبيرة متصلة حيث يقوم صاحب المشغل بتفريغ صفائح زيت الصويا زنة /16/ليتراً ضمن عبوات /1/ليتر و /4/ليترات على أنها زيت دوار الشمس مضللا ذلك بوضع لصاقات وبيانات كاذبة على العبوات الصغيرة لماركات أخرى لإيهام المواطن على أنها زيت دوار الشمس ليستفيد من فارق السعر مع إضافة أسنسات ومنكهات وذلك استكمالا لعملية الغش تم ضبطها أيضا مع ضبط كميات كبيرة من العبوات الفارغة وكذلك كميات من البيانات المزورة .



وقد بلغت كميات الزيت المصادرة اكثر من /4/أطنان ونصف .



حيث تم تنظيم الضبط التمويني ومصادرة المادة وتشميع المعمل بالشمع الأحمر وتوقيف المخالف لاستكمال التحقيق ومن ثم إحالته موجوداً للقضاء