ضبط معمل لصناعة الألبان والأجبان يقوم بالغش في حمص ومواد منتهية الصلاحية بريف المحافظة

ضبطت عناصر دائرة حماية المستهلك بحمص معملا لصناعة الألبان والأجبان يقوم بالغش من خلال استخدام مادة كلوريد الكالسيوم “ثنائي الهيدرات” وهي منتهية الصلاحية وغير مسموح باستخدامها في صناعة الألبان والأجبان حسب المواصفة القياسية السورية .



وبين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص محمود ‏الصليبي اليوم انه تم تنظيم اللازم بحق صاحب المعمل بمخالفة حيازة مواد غير مسموح بها واستخدامها في صناعة الجبنة مشيرا إلى أنه تم إتلاف الكمية والبالغة “19” كغ أصولا بموجب محضر إتلاف أصولي.



وفي نفس السياق أكد الصليبي أن دوريات حماية المستهلك بمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ضبطت عددا من المواد منتهية الصلاحية في منطقة شين /الصويري والتي تتضمن” 231 كيسا من البهارات بانواعها 12 عبوة كتشب حر 4 عبوات من المربى 10 عبوات ماء زهر”حيث تم تنظيم الضبط اللازم بمخالفة حيازة وعرض مواد منتهية الصلاحية كما تمت مصادرة الكميات لإتلافها بموجب محضر إتلاف أصولا وإحالة المخالف إلى القضاء المختص .



وأشار مدير التجارة الداخلية بحمص إلى أنه بناء على شكوى واردة إلى المديرية بخصوص المخالفات المنتشرة في قرى الريف الغربي بحمص توجهت عناصر دائرة حماية المستهلك وشعبها الى مناطق وقرى الريف الغربي “الوادي -عناز- مرمريتا- الحواش-كفرا “المزينة لضبط المخالفات المنتشرة في المناطق والقرى حيث تم تنظيم 24 ضبطا بمخالفات متنوعة منها البيع بسعر زائد وعدم الاعلان عن الاسعار وعدم تداول فواتير شملت كل الفعاليات التجارية الموجودة في المنطقة .



وأكد الصليبي أن الرقابة مستمرة لضبط أي مخالفة اينما وجدت وعدم التساهل معها مبينا ضرورة تعاون المواطنين من خلال ابلاغ المديرية في حال وجود أي شكوى على الرقم “119” على مدار الأربع والعشرين ساعة.



وكانت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص أغلقت منذ يومين محطتين ‏مخالفتين في قريتي الزهورية والحازمية بريف المحافظة للاتجار بمادة المازوت لغير الغاية ‏المخصصة لها.

سانا