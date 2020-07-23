ضبط معامل محارم ورقية ومنظفات مخالفة و لحوم فاسدة في حماة

ذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة زياد كوسا ،أن عناصر المديرية ضبطت كازية في جبرين بمخالفة التلاعب بالعداد أكثر من واحد لتر في الصفيحة الواحدة .

كما تم ضبط معملي محارم ورقية يقومان بالغش من خلال التلاعب بالغراماج وعدد المناديل وضبط معمل منظفات بحي الأندلس مخالف للمواصفات  ويقوم باستخدام بيانات مزورة عائدة لشركات أخرى .

إضافة إلى ضبط لحوم فاسدة وذبح خارج المسلخ بحي الصابونية   .وتم تنظيم الضبوط التموينية واتلاف المواد المخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخلفين .