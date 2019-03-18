ضبط مصنع مربيات يستخدم مواداً فاسدة.. كميتها 5 أطنان

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق بالتعاون مع الجهات المختصة في منطقة الكسوة مجرشتي علف، وبداخلهما كمية ١٨ طناً من مادة الدقيق التمويني، يستخدمها المخالفون في تركيب الخلطات العلفية. وعليه تم تنظيم الضبوط التموينية اللازمة بحق المخالفين، وحجزت الكمية المضبوطة من المادة وسلمت للشركة العامة للمطاحن، وأغلقت المجرشتان بالشمع الأحمر، وأحيل المخالفون موجوداً لاستكمال التحقيق معهم.



وبين معاون مدير التجارة بسام شاكر أن عناصر المديرية ضبطت مصنعاً لتصنيع المربيات في بلدة حلا بالقطيفة، وحوالي 9 أطنان من مادة التفاح بقصد إضافتها لمربى المشمش للاستفادة بفارق السعر، وقدرت الكمية المضبوطة بـ5 أطنان فاسدة، يعلوها العفن وتتطاير عليها الحشرات، ومتغيرة اللون وتنبعث منها رائحة كريهة، وتم تنظيم الضبط اللازم، وأحيل صاحب المصنع للقضاء، وصودرت الكمية وأغلقت بالشمع الأحمر. وأشار شاكر إلى ضبط معمل لإنتاج الحلاوة وبداخله كمية ٥٠٠ كغ من مادة الحلاوة المنتهية الصلاحية يقوم المخالف بإعادة تصنيعها وتعبئتها بعبوات جديدة لطرحها في الأسواق، وعليه تم تنظيم الضبط التمويني اللازم بحق المخالف، وحجزت الكمية المضبوطة من المادة، وأغلق المعمل بالشمع الأحمر.



البعث