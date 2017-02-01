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ضبط مستودع يحوي كميات من الألبسة المهربة تركية المنشأ في مدينة حماة

ضبطت جمارك حماة أمس كميات من الألبسة المهربة تركية المنشأ مخبأة في أحد المستودعات بمدينة حماة.

وذكر رئيس الضابطة الجمركية في حماة العقيد لؤي مخلوف  أن المستودع يحوي ألبسة تركية معدة للتوزيع في السوق المحلية وتبلغ قيمتها نحو 10 ملايين ليرة سورية، لافتاً إلى أنه تمت مصادرة البضائع وتنظيم الضبوط بحق المخالفين.

ولفت العقيد مخلوف إلى أن عناصر جمارك حماة تكثف من دورياتها على الطرق الرئيسية ومداخل المدن في المحافظة لضبط البضائع المهربة ومصادرتها حماية للمنتج الوطني.

وضبطت جمارك حماة في 24 الجاري سيارة محملة بكميات كبيرة من الأدوية ذات المنشأ الاوروبي ويستخدم بعضها في العمليات الإسعافية والجراحية كانت معدة للتهريب إلى التنظيمات الإرهابية التكفيرية في ريف حماة الشمالي.

سانا

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