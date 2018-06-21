ضبط مستودع يحوي بضائع تركية مهربة

ضبطت جمارك حماة اليوم مستودعا يحتوي بضائع تركية مهربة في مدينة سلمية بريف حماة.

وبعد المتابعة الحثيثة والمعلومات الدقيقة ضبطت عناصر ضابطة الجمارك في مدينة سلمية مستودعا يحتوي بضائع تركية وهي عبارة عن زيوت وسمون ومعلبات ومواد غذائية مختلفة.

و تم تحويل البضائع المهربة التي تبلغ حمولة شاحنتين إلى مستودع جمارك حماة حيث ستتم عمليات الجرد عليها لمعرفة الغرامة المالية المقدرة لهذه البضائع.

وضبطت عناصر ضابطة الجمارك في حماة في الثاني عشر من الشهر الجاري مستودعا يحتوي بضائع تركية مهربة في حي الأربعين بمدينة حماة.



سانا