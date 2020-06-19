ضبط مستودع يحوي أغذية أطفال منتهية الصلاحية في طرطوس

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس يوم أمس مستودعا في مدينة طرطوس يحتوي كميات كبيرة من أغذية الأطفال (بسكويت) منتهية الصلاحية وتمت مصادرة الكمية ليتم اتلافها حسب الاصول واحالة المخالف الى القضاء



وكشف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس حسان حسام الدين أن عناصر المديرية قامت اليوم أيضا بضبط كمية ٢٤٠ علبة حلاوة مخالفة في احد المستودعات في محيط المدينة غير مدون عليها الوزن وتاريخ الانتاج وتاريخ الصلاحية

وأشار إلى أنه تمت مصادرة كامل الكمية وتنظيم ضبط واحالته الى القضاء المختص.