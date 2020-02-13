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ضبط محل أدوات كهربائية وساعات يتعاملون بغير الليرة السورية

أعلنت وزارة الداخلية ضبط عناصر الأمن الجنائي محلات تجارية في دمشق لبيع الأدوات الكهربائية والساعات يتعامل أصحابها بغير الليرة السورية.

وذكرت الوزارة في بيان أنه تم تحري تلك المحلات بالتنسيق مع الضابطة العدلية بمصرف سورية المركزي ووجد فيها فواتير مدون فيها تعاملاتهم بغير الليرة تثبت قيامهم ببيع البضاعة بالدولار الأمريكي، مشيرة إلى أنه بالتحقيق مع أصحاب المحلات المذكورة اعترفوا بتعاملهم بغير الليرة وتحويل الأموال بطريقة غير مشروعة وتصريف العملات بدون ترخيص وبيع وشراء البضاعة بالعملة الأجنبية.


 وبينت الوزارة أنه تم تسليم المبالغ المصادرة إلى مصرف سورية المركزي أصولاً في حين ما زالت التحقيقات مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.