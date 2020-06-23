ضبط محال مخالفة في أسواق حلب

أكد مدير الشؤون الصحية في مدينة حلب إبراهيم الإبراهيم، أنه تم توجيه 76 إنذاراً للمحلات المستثمرة بدون ترخيص وغير المتقيدة بالشروط الصحية وذلك منذ بداية العام الحالي ، كما أغلق 141 محلاً بسبب عدم تأمين الترخيص الصحي والشروط الصحية، إضافة إلى اقتناء لحوم مهربة ومواد منتهية الصلاحية، مشيراً إلى أنه تمت مصادرة لحوم وفروج نيء من (البسطات)، حيث تبين بعد فحصها أنها صالحة للاستهلاك البشري، لذا جرى توزيعها على الجمعيات الخيرية أصولاً، كما صادرت المديرية لحوماً وشحوماً ودهناً وفروجاً بوزن 1566 كغ، تبين بعد فحصها أنها غير صالحة للاستهلاك البشري، ما استدعى إتلافها أصولاً واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب المحلات التي صودرت منها.



وبين مدير الشؤون الصحية في حلب أنه بالتوازي مع مصادرة اللحوم قامت المديرية بمصادرة مواد غذائية أخرى، منها مصادرة معلبات (مربى وشوكولا وزيتون ومخلل) عددها 108 منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري ليصار إلى إتلافها فوراً، كما صودرت راحة وطحين وفستق هندي وملونات سائلة ومنكهات علب ونشاء بودرة بوزن 48 كغ و خمس علب جميعها غير صالح للاستهلاك البشري أتلفت أصولاً، مشيراً إلى مصادرة منكهات سائلة( علبة) وأكياس كلوريد الصوديوم منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري أتلفت أصولاً أيضاً.



وبين الإبراهيم أن المديرية تنسق مع مديرية الزراعة –مركز مكافحة اللايشمانيا والمديريات الخدمية لدى مجلس مدينة حلب لإجراء حملات خاصة لرش المبيدات الرذاذية والضبابية للأحياء والمناطق، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ حملة لمكافحة القوارض لبعض المناطق والأحياء ومعالجة شكاوى المواطنين والجهات الرسمية والهيئات الحكومية.



كما تقوم_ والكلام لمدير الشؤون الصحية بحلب_ مفارز مكافحة الكلاب الشادرة بقتل الكلاب الشاردة، حيث قتلت1441 كلباً شارداً منذ بداية العام ومعالجة جميع الشكاوى الواردة بهذا الخصوص.



تشرين