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ضبط لحوم فاسدة في حلب

ضبط لحوم فاسدة في حلب

أعلنت مديرية الشؤون الصحية في مجلس مدينة حلب  عن مصادرتها 80 كيلو غرام لحوم غنم فاسدة في حلب حي "قارلق" خلال جولة لعناصر الرقابة الصحية على الأسواق .

وأشار مدير الشؤون إبراهيم إبراهيم أنه «لدى معاينة اللحوم المصادرة من قبل الطبيب الفاحص تبين أنها غير صالحة للاستهلاك البشري، وعليه تم تنظيم الضبط اللازم وتم إتلاف الكمية المصادرة أصولاً، وسيتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالف».

وبين متسوقون في «قارلق»،  أن اللحوم المفرومة، والتي توزع على محال المدينة ومنها المولات ويعاقب التموين على بيعها ويعدها مخالفة «جسيمة»، مصدرها الحي الذي يضم عشرات المحال المتخصصة ببيع اللحوم الحمراء، وبعضها مغشوش بدليل انخفاض أسعارها عن باقي محال بيع اللحوم في المدينة.

ولفتوا إلى أن المغشوش من الألبان والأجبان واللبنة، المعروفة بـ«الحموية» التي تخلط بالنشاء والزبدة، يصنع الكثير منها في «قارلق» ويوزع على محال بيع الألبان والأجبان  في المدينة بسعر منخفض قد يصل إلى نصف سعر غير المغشوش منها 

 


الوطن 