ضبط كميات من النخالة والدقيق التمويني في مستودعين باللاذقية بهدف الاتجار بها

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة اللاذقية مستودعين يحويان 250 كيس دقيق تمويني و6 أطنان من النخالة بهدف الاتجار بها الأول على طريق مروج دمسرخو والثاني في حي الجميزة.



وأوضح محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم اليوم عقب اطلاعه على مضبوطات المستودعين أن “المخالفين يحصلون على الدقيق من المؤسسات العامة ويقومون بتنخيله حيث تدل كمية النخالة المضبوطة على أنها ناتجة عن تنخيل 30 طنا من الدقيق على الاقل” مشيرا إلى أن المخالفين أقروا بأنهم “يمارسون هذا العمل منذ ثلاثة اشهر”.



وشدد المحافظ على ان الاجراءات المتخذة بحق المتاجرين بالمواد التي تدعمها الدولة من طحين ومازوت وغاز ستكون “رادعة” وانه تم تكليف قيادة الشرطة متابعة التحقيقات للوصول إلى جميع “المتلاعبين بقوت المواطن واحالتهم الى القضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل” معتبرا أن ضبط المستودعين يأتي في إطار ملاحقة تجار الأزمة الذين يتلاعبون بحاجات المواطن الاساسية.



بدوره بين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أحمد نجم في تصريح مماثل أن إحدى دوريات التموين أبلغت عن وجود سيارة تنقل كمية من الدقيق من منطقة دمسرخو باتجاه الجميزة قرب الفرن الآلي وبمتابعة السيارة تبين أن بداخلها نخالة مصدرها المستودعان المذكوران.



وقال نجم: تبين “وجود 250 كيس دقيق تمويني في مستودع المروج إضافة لعدة مناخل وميزان وكل الأدوات اللازمة للتنخيل” موضحا أن هذه العملية تتم تمهيدا لبيعه للأفران الخاصة للاستفادة من الفرق بين السعر المدعوم والسياحي وانه تم تنظيم الضبط اللازم واحالة المخالفين للقضاء وتسليم الدقيق المصادر للشركة العامة للمطاحن.

سانا