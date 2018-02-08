ضبط كميات من المنظفات منتهية الصلاحية في المنطقة الصناعية بدمشق

ضبطت دوريات حماية المستهلك بدمشق كميات كبيرة من المنظفات منتهية الصلاحية، يتم تغيير تاريخ صلاحيتها وإعادة طرحها في الأسواق.





ونشرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق على صفحتها الرسمية في موقع “فيسبوك” فيديو للكميات المصادرة في المنطقة الصناعية.





و قال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عدي الشبلي إن “هناك توجيهات يومية من الوزير بفحص وتدقيق كل شيء للوقوف على سلامة المواطن، ومنع استغلاله”.





وأوضح الشبلي أن “حماية المستهلك تكثّف دورياتها، وتتابع شكاوى المواطنين للوقوف على أية قضية أو مشكلة أو حالة فساد”.



