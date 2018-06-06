ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة في الحولة

ضبطت الجهات المختصة اليوم كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة خلال تمشيطها منطقة الحولة بريف حمص الشمالي من مخلفات الإرهابيين.

وتعمل الجهات المختصة على تأمين جميع مدن وبلدات وقرى الريف الشمالي لحمص عبر إزالة العبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون تمهيدا لعودة المدنيين إلى ممارسة حياتهم الطبيعية والاعتيادية بشكل آمن.

وأعلن ريف حمص الشمالي خالياً من الإرهاب في الـ 16 من الشهر الماضي بعد تسليم الإرهابيين غير الراغبين بالتسوية أسلحتهم وذخيرتهم وإخراجهم إلى شمال سورية.



سانا