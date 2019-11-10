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ضبط غش وتزوير ٦.٢ طن من القشقوان لماركات معروفة

ضبطت عناصر حماية المستهلك بدمشق في منطقة شارع بغداد  مستودعا يقوم صاحبه بعملية الغش والتدليس والتزوير باستخدام ماركات لمادة جبنة القشقوان مستجرة من حماة. 


وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق عدي شبلي أن المخالف يقوم بنزع اللصاقات الاصلية للجبنة ثم يضع لصاقات جديدة لماركات متعددة منها الكناني وشامانة وايبلا والسهل الاخضر والضحى و بتواريخ متعددة بقصد الغش وبيعها في الاسواق على انها طازجة. 


واضاف شبلي ان تلك الماركات غير مسجلة بالوزارة مخالفة  لأحكام القانون ١٤ لعام ٢٠١٥ مؤكدا انه تم حجز كامل كمية الجبنة البالغة ستة اطنان ومائة كيلو غرام حيث تبين بعد سحب عينات منها لإجراء التحاليل الجرثومية والكيميائية مخالفتها جرثوميا وكيميائيا. 


واتخذت عناصر حماية المستهلك جميع الاجراءات القانونية المتعلقة بعملها واحيل المخالف الى القضاء المختص لاستكمال الاجراءات من قبل القضاء المختص.

 


سانا