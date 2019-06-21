ضبط عبوات مياه دريكيش مقلدة.. غير صالحة للاستخدام البشري

ضبطت دوريات حماية المستهلك بمديرية التجارة وحماية المستهلك بطرطوس سيارة بيك آب محملة بكمية 100 صندوق من المياه المعدنية سعة 0.5 ليتر مزورة ومقلدة لماركة مياه الدريكيش الذائعة الصيت، وتم تنظيم الضبط العدلي بحق المخالفين بجرم الاتجار بمواد مزورة، إذ بين مدير التجارة الداخلية بطرطوس حسان حسام الدين أنه من خلال التحقيق الأولي مع المخالفين وسائق السيارة المضبوطة تم التوصل لمعرفة مكان المستودع الكائن في منطقة الدريكيش، الذي تم فتحه بإذن من النيابة العامة ومصادرة 7100 صندوق من المياه المعدنية سعة العبوة 0.5 ليتر مزورة ومقلدة لمياه ماركة الدريكيش، وتم تنظيم الضبط العدلي بحق المخالفين بجرم الاتجار بمواد مزورة وإحالة المخالفين الأربعة إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيق ومعرفة مصدر المادة، وبعد أخذ ست عينات من صناديق مختلفة لإجراء التحاليل اللازمة في مخبر المديرية تبين أن العينات المسحوبة مخالفة جرثومياً وملوثة وغير صالحة للاستهلاك البشري وتم إتلاف الكميات المصادرة أصولاً.



وأضاف حسام الدين أنه تم كشف التزوير والتقليد بالتدقيق بتفاصيل، مثل لون اللصاقة الورقية على العبوة ولون الباراكود وشكله ونوع البلاستيك المصنوعة منه العبوات وشكل العبوة والسدادة المستخدمة.



من جهته أفاد بسام نظام المدير العام لشركة تعبئة المياه بطرطوس أن الشركة اتخذت الإجراءات القانونية بحق الوكلاء المتورطين بسبب محاولة إدخال المادة المزورة لتوزيعها من خلال الوكلاء، وقد تم توقيف الاستجرار بانتظار انتهاء التحقيقات لتنفيذ بنود العقود الموقعة بحق الوكلاء المخالفين.



المصدر : البعث