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ضبط شركة حوالات مالية تمتهن الصرافة غير المرخصة

ضبطت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصرف سورية المركزي وبالتنسيق مع مفوضية الحكومة لدى المصارف والجهات الأمنية المختصة في دمشق إحدى شركات الحوالات المالية الداخلية التي تقوم باستقبال الحوالات الخارجية وإرسالها وتوزيعها بالقطع الأجنبي في السوق السوداء.


وأشارت الهيئة في بيانها إلى أنه تمت مصادرة العديد من الخزنات الحديدية والوثائق والمستندات التي تثبت تورط الشركة بهذه الأعمال غير القانونية، وتم تنظيم ضبط بإفادات موظفي الشركة ومستلمي الحوالات وفق الأصول القانونية..


وأكدت الهيئة أنها تواصل دراسة وتحليل المعلومات المتوفرة ليتم استكمال الإجراءات القانونية أصولاً



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