ضبط سيارتين محملتين بـ 8 أطنان من الخبز معدة للاستخدام كأعلاف

ضبطت دوريات حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية خلال جولاتها وتحرياتها عن المخالفات التموينية في ريف دمشق أمس شاحنتين محملتين بكمية ثمانية أطنان من الخبز التمويني المدعوم معدة للاستخدام لغير الحاجة المخصصة لها في بلدة العادلية بريف دمشق.



وبين معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق بسام شاكر أنه تم ضبط الشاحنتين وبداخلهما ثمانية أطنان من الخبز المدعوم المعد للاستخدام في تصنيع الأعلاف للاستفادة من فارق السعر لافتا إلى أن الكمية المضبوطة تقدر خسائر الدولة فيها ما يقارب مليونين ونصف المليون ليرة.



وأشار شاكر إلى أنه تم تنظيم الضبوط بحق المخالفين وإحالتهم إلى القضاء لاستكمال التحقيق ومعرفة مصدر حصولهم على المادة.