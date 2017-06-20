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ضبط سيارة مفخخة بمواد شديدة الانفجار بريف السلمية الشرقي

ضبطت وحدات من الجيش العاملة في ريف السلمية الشرقي سيارة مفخخة تحوي شحنة كبيرة من المتفجرات شديدة الانفجار والمعدة للتفجير في بلدة الحسو الواقعة في وادي العذيب بريف السلمية الشرقي بريف حماة.

وبعد عملية متابعة ورصد تمكنت وحدات الجيش من ضبط سيارة مفخخة من نوع هيونداي سانتفيه جيب تحوي شحنة ضخمة من المتفجرات شديدة الانفجار والمعدة للتفجير في بلدة الحسو الواقعة في وادي العذيب بريف السلمية الشرقي”.

وتحمل السيارة المضبوطة لوحة عراقية من محافظة نينوى حيث تم تفكيكها من قبل وحدات الهندسة”.

وتعمل وحدات من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية على منع التنظيمات التكفيرية من استغلال الطرق غير الشرعية لتسلل الإرهابيين وتهريب الأسلحة والذخيرة والأدوية من وإلى ريف حماة.

سانا

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